موكب حماية وليام وكيت يصدم عجوزًا

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نصر المجالي: قالت تقارير صحفية بريطانية إن عجوزًا تصارع من أجل الحياة بعد أن صدمتها دراجة نارية تابعة للحماية الملكية كانت ترافق موكب الأمير وليام دوق كامبريدج وزوجته كيت دوقة كامبريدج في جنوب غرب لندن.

وقالت الشرطة البريطانية إن الحادث وقع يوم الاثنين حين كان الزوجان الملكيان في طريقهما إلى قلعة وندسور لحضور قداس في كنيسة سانت جورج.

وأضافت أنها بدأت التحقيق في حادث صدم السيدة إيرين مايور، البالغة من العمر 83 عامًا التي نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، واشارت إلى أن القضية أحيلت إلى المكتب المستقل الخاص بسلوك الشرطة، وقالت إن التحقيق "في مراحله المبكرة للغاية وأن الضابط المعني يساعد في التحقيقات كشاهد."

وذكر قصر كينسينغتون الملكي أن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون أصيبا "بقلق وحزن شديدين" بسبب الحادث، وأنهما أرسلا بـ"أطيب تمنياتهما" إلى السيدة مايور وعبّرا عن أملهما بزيارتها للاطمئنان عليها في وقت قريب.

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سرعة عادية

ووصف شهود عيان كيف أن دراجة الحماية المرافقة لموكب الأميرين، كانت "تسير بسرعة عادية" ولكنها كانت على الجانب الخطأ من الطريق خلال الحادث الذي وقع في شارع (ابر ريشموند رود" في ضاحية باتني.

ووصلت طائرة إسعاف جوية في غضون 20 دقيقة لكنها حلقت في سماء المنطقة ولم تتمكن من الهبوط في مكان قريب. وقد مر ما يقرب من 40 دقيقة قبل نقل السيدة مايور إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، وفقاً لأحد الشهود.

يذكر أن المصابة السيدة مايور هي أرملة بعد أن فقدت زوجها والتر، حيث كرست نفسها للعمل الخيري من خلال كنيستها المحلية في منطقة شرقي شين، حيث لا تزال منتظمة في العمل الخيري رغم تقدمها في السن.

