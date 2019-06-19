شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل لقاء "عبد العال" برئيس اللجنة الدائمة للبرلمان الصينى × 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” تفاصيل لقاء الدكتور علي عبد العال، لي تشان شو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، خلال زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلماني، فى 9 نقاط.

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ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى :

1. أشاد الدكتور على عبد العال بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين واصفاً إياها بالتاريخية والاستراتيجية لكلا البلدين مثمناً التنسيق الثنائي بين البلدين إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

2. أكد رئيس البرلمان على ارتكاز أولويات الاستراتيجية المصرية في التعامل مع الصين على الارتقاء بالعلاقات المصرية الصينية في كافة المجالات وتوسيع وتنويع أطر التعاون المٌختلفة مع الصين.

3. ثمن الدكتور على عبد العال من التعاون المصري الصيني في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز مستوى التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات حول سبل مكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

4. أعرب رئيس البرلمان عن تطلعه لزيادة التعاون المصري الصيني في مجال السياحة مع وجود قواسم حضارية وثقافية مشتركة بين الشعبين المصري والصيني.

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5. تبادل الدكتور على عبدالعال مع نظيره الصيني وجهات النظر إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

6. ثمن رئيس مجلس النواب المواقف الصينية الداعمة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية في هذا الصدد.

7. دعا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الصيني إلى دعم الصين لمجلس النواب الليبي والجيش الليبي باعتبارهما المؤسستين الشرعيتين للشعب الليبي.

8. أعرب لي تشان شي عن سعادته الغامرة باستقبال الوفد البرلماني رفيع المستوى مشيداً بالعلاقات المصرية الصينية في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.

9. أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على وجود إرادة صادقة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في ضوء وصولها لحالة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

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