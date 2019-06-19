مطالبات برلمانية بوضع استراتيجية لإعادة تقويم المحليات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هيام حلاوة ضرورة أن تسعى المحافظات لتعظيم مواردها، مشيرة إلى أن المحافظات لديها موارد طبيعية وبشرية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل والمثمر لها.
وأضافت النائبة هيام حلاوة، أن ذلك يتم من خلال وضع برامج واستراتيجية من قبل المسؤولين، والمتخصصين، وإعادة تقويم المحليات، لأنها حجر الأساس فى الانتفاع بكل موارد المحافظة، والانتفاع بها وتطوير خطة العمل بشكل دائم ومستمر.
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