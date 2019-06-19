شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يطالب بعدم استخدام عبارات أو ألفاظ تسيئ للفرق المشاركة بكأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإعلاميين، والصحفيين، والضيوف فى مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بضرورة الالتزام بعدم استخدام أى عبارات أو ألفاظ تحمل إساءة أو سخرية، تجاه الفرق المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية أو الدول المنتمين إليها، باعتبار أن هذه الفرق تمثل شعوبا شقيقة، يجب أن تحظى بكل احترام وتقدير .

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى عقدته اليوم لمتابعة بعض الشكاوى المتعلقة بالشأن الرياضى.