شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تستخدم جماعة الإخوان الإرهابية سلاح الشائعات ضد المصريين؟.. باحث يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصطفى الباحث فى شئون حركات الإسلام السياسى، على أن الشائعات التى تنتشر بين الحين والآخر يقف ورائها جماعة الإخوان الإرهابية، محذرا منتصديق الشائعات أو إعلام الإخوان واصفا الجماعة الإرهابية وأساليبها المشبوهة بالخطر على الدولة المصرية.

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وقال "مصطفى" فى تصريحات اليوم: "مصر تخوض حربا يتحدد فيها مصير منطقتنا الأمر الذى يتطلب من المصريين جميعا فضح الإخوان وجميع الإعلام الموالى لهم وخاصة إعلامهم الكائن بالسوشيال ميديا".

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ووجه الباحث فى شئون حركات الإسلام السياسى، رسالة إلى جميع المصريين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى قائلا :"اثبتوا وكلكم ثقة في القيادة إنما هي حملة ضارية من التشكيك والشائعات وبث روح اليأس والإحباط تستهدف معنوياتنا وشق الصف".