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جمارك مطار القاهرة تضبط راكب بحوزته كمية من الحشيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بحوزة راكب قادم من إيطاليا.  

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أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من ميلانو، إشتبه أحمد السيد مأمور اللجنة فى أحد الركاب المصريين القادمين من إيطاليا، وبتفتيش حقائبه حيث تبين وجود كمية من الحشيش المخدر، مخبأة داخل جيب سحرى بين أدوات الحلاقة ومعجون الأسنان داخل حقيبته.

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قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 46 لسنة 2019 .

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