شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للسكان" لـ"البرلمان": تراجع معدل الوفيات دليل على تحسن خدمات الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن تراجع مستويات الوفيات دليل علي التحسن في الخدمات الصحية المقدمة، مشيراً إلي أن معدلات البقاء في الستينات كانت تتراوح ما بين الـ40 /41 عاما، وارتفعت حالياً لتصل إلي 71.2 سنة للذكور، و74 سنة للأناث.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لتقييم الأستراتيجية القومية للسكان 2015/2020، في حضور الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، وطلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، و الدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، جيرمان حداد صندوق الأمم المتحدة للسكان.

من جانبه، قال الدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال استعراضة نتائج المراجعة التي انتهي إليها المجلس القومي للسكان، للخطة التنفيذية (2015/2020) في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030، أن دراسة مستويات الوفيات تؤكد الإتجاهات المستمرة لتراجعها علي كافة المستويات، حيث بلغت حوالي 22 حالة وفاه لكل 100 مولود خلال فترة الخمس سنوات السابقة علي مسح 2014، بالنسبة لمستوي الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة.

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وأشار عبد العزيز، إلي انخفاض مستويات الوفيات للاطفال دون الخامسة إلي حوالي 26 حالة وفاة لكل 1000 مولود ا، وكذلك تراجع نسبة وفيات الأمهات في عام 2015 إلي حوالي 33 لكل 100 ألف مولود حي، طبقا لتقديرات المنظمات الدولية.

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ونوه عبد العزيز إلي ارتفاع معدل البقاء علي قيد الحياة بالنسبة لكل من الذكور والإناث بحوالي 1.5 سنة خلال الفترة 2014- 2018، ليصل إلي 71.2 سنة و74 سنة لكل من النوعين علي التوالي.