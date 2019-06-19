شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول البرلمان يستقبل رئيس الجمعية الوطنية التنزانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب بمطار القاهرة اليوم جوب بدوجاى رئيس الجمعية الوطنية التنزانية والوفد المرافق له.

وأعرب الشريف عن ترحيبه بالضيف ونقل له تحيات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مؤكدًا حرص البرلمان المصرى على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية التنزانية عن سعادته بحفاوة الاستقبال ونقل تحيات الرئيس التنزانى لشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى متانة العلاقات بين البلدين، وأشاد "بدوجاي" بالدور المصرى الكبير فى بناء أكبر مشروع سد كهربائى بتنزانيا والذى تنفذه الشركات المصرية.

كما دعا إلى تعزيز العلاقات البرلمانية على مستوى برلمانى البلدين.

ويذكر أن رئيس البرلمان التنزانى والوفد المرافق له سيشارك فى حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة القادم.

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