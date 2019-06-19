محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جمع 8ر24 مليون في الساعات الأولى من الإطلاق الرسمي لحملته لإعادة انتخابه رئيسا لولاية جديدة، ليتفوق بدرجة كبيرة عن أي منافس من الحزب الديمقراطي.
وجاء هذا الإعلان اليوم الأربعاء من جانب رونا ماكدانيال، رئيسة الحزب الجمهوري، غداة بدء الرئيس لحملته الانتخابية في اجتماع حاشد في ولاية فلوريدا.
ومن بين الديمقراطيين، جمع نائب الرئيس السابق جو بايدن أكثر قليلا من 6 ملايين دولار في أول 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن حملته، بينما حصل السيناتور بيرني ساندرز على نحو 6 ملايين دولار أيضا من المانحين في نفس الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يجمع نحو 25 مليون دولار خلال ساعات من إطلاق حملته الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.