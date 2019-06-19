ترامب يجمع نحو 25 مليون دولار خلال ساعات من إطلاق حملته الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جمع 8ر24 مليون في الساعات الأولى من الإطلاق الرسمي لحملته لإعادة انتخابه رئيسا لولاية جديدة، ليتفوق بدرجة كبيرة عن أي منافس من الحزب الديمقراطي.

وجاء هذا الإعلان اليوم الأربعاء من جانب رونا ماكدانيال، رئيسة الحزب الجمهوري، غداة بدء الرئيس لحملته الانتخابية في اجتماع حاشد في ولاية فلوريدا.

ومن بين الديمقراطيين، جمع نائب الرئيس السابق جو بايدن أكثر قليلا من 6 ملايين دولار في أول 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن حملته، بينما حصل السيناتور بيرني ساندرز على نحو 6 ملايين دولار أيضا من المانحين في نفس الفترة.