خرائط الخدمات والطرق والمواصلات.. دليلك لحضور مباريات أمم أفريقيا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تنطلق الجمعة المقبل، بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، ويقتصر إقامة مباريات البطولة داخل القاهرة على 3 استادات "القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام" من ضمن 6 ملاعب تم تخصيصها على مستوى الجمهورية، لاستضافة النسخة الـ32 من الـ"كان".

"الخليج 365" يقدم خريطة بالطرق والمسارات المؤدية لاستادات البطولة الموجودة بالقاهرة، ويرصد مميزات كل طريق سواء بالنسبة لأصحاب السيارات أو من يعتمد على المواصلات العامة أو الخاصة للوصول إلى الملاعب، وتحديد أماكن الخدمات في محيط كل استاد وكيفية الوصول إليها، من أجل تسهيل وصول مشجعي المنتخب المصري، والجماهير الوافدة من الدول الأفريقية لتشجيع منتخباتها.

منطقة وسط البلد، وتحديدا ميداني رمسيس أو التحرير، هي نقطة البداية باعتبارها مركز للعاصمة ويسهل الوصول إليها والتحرك منها وتضم محطة القطارات الرئيسية، ويتوافر فيها مواصلات تتجه إلى التجمع الخامس حيث استاد الدفاع الجوي، كذلك مدنية السلام على الحدود الشرقية للعاصمة التي يقبع فيها استاد السلام، وأخيرا استاد القاهرة بمدنية نصر.

استاد القاهرة الدولي

المعلب الرئيسي للبطولة، ويستضيف المباراة الافتتاحية يوم الجمعة القادمة في العاشرة مساء بين منتخبي مصر وزيمبابوي. تسع مدرجاته 75 ألف مشجع، وعلى أرضه تقام مباريات المجموعة الأولي، التي تأتي مصر علي رأسها، ومن المقرر أن تُلعب عليه مباريات دور الثمانية، بجانب منافسات الدور قبل النهائي والنهائي.

يقع استاد القاهرة الدولي بحي مدينة نصر شمال شرق القاهرة، ويبعد حوالي 10 كيلو مترات عن مطار القاهرة الدولي، وهي نفس المسافة تقريبا التي يبعدها عن منطقة وسط البلد وتحديدا ميدان رمسيس، بينما يبعد ميدان التحرير 2 كيلو متر عن ميدان رمسيس.

تتوافر في ميداني رمسيس والتحرير بوسط البلد أكثر من وسيلة مواصلات متجهة إلى استاد القاهرة الدولي على مدار 24 ساعة عبر 3 طرق رئيسية:

الطريق الأول: من وسط البلد عبر كوبري 6 أكتوبر مرورا بطريق النصر ووصولا إلى استاذ القاهرة، هو الأفضل للسيارات الخاصة وتسلكه بعض ميكروباصات الأجرة وكذلك بعض باصات النقل التشاركي.

الطريق الثاني: استقلال أتوبيس هيئة النقل العام التي تعمل على مدار 18 ساعة يوميا من 6 فجرا وحتى 12 بعد منتصف الليل، أو ميكروباص "من التحرير أو رمسيس إلي صلاح سالم)، مرورا بكوبري العباسية. ويعد أفضل الطرق الثلاثة، وأقلها زحاما، وأسرعها وصولاً للإستاد.

الطريق الثالث: عبر شارع عبد الخالق ثروت، مرورا بنفق الأزهر، ومنه إلى طريق صلاح سالم، عند مدخل الاستاد بشارع يوسف عباس، يسلك هذا الطريق السيارات الملاكي والتاكسي.

ويمكن الذهاب عبر مترو الأنفاق سواء من محطة الشهداء برمسيس أو محطة السادات بميدان التحرير والتغير من الخط الثاني إلى الثالث في محطة العتبة وهي محطة تبادلية بين الخطين، ثم النزول بمحطة الاستاد الموجودة بشارع يوسف عباس أمام المدخل الثاني لإستاد القاهرة.

وينصح جمال مبارك مدير أمن استاذ القاهرة الدولي، جمهور الدرجة الثالثة شمال في المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، بالوصول إلى الاستاذ عبر طريق صلاح سالم لكي يتمكنون من الدخول مباشرة أو عبر مترو الأنفاق والنزول بمحطة أرض المعارض عند بوابات مدخل القطاع البحري للإستاد بشارع إسماعيل الفنجري.

بينما الطريق الأفضل لوصول جمهور الدرجة الثانية وفقا لمدير أمن الاستاذ، من اتجاه صلاح سالم أو عبر مترو الإستاد أمام بوابة يوسف عباس عند المدخل الشرقي لإستاد القاهرة.

بالنسبة لجمهور الدرجة الثالثة يمين يصلون إلى المدرجات من بوابات المدخل القبلي بشارع طريق النصر.

بينما جمهور الدرجة الأولي (يمين – شمال)، والمقصورة الرئيسية والأمامية، يجب عليه القدوم من البوابة الرئيسية عند المدخل الغربي للإستاد عبر شارع إسماعيل الفنجري.

وتوجد محطتان لأتوبيسات النقل العام بشارع يوسف عباس، الأولي بالقرب من نادي الزهور، والأخرى أمام مبني وزارة القوي العاملة، كما يوجد محطة ثالثة بشارع إسماعيل الفنجري.

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من المتوقع أن يشهد استاد القاهرة، حضورا جماهيريا كبيرا، خصوصا في مباريات المجموعة الأولي، والتي تضم منتخبات ( مصرــ زيمبايوي – أوغندا – الكونغو الديمقراطية)، وفق ما ذكره جمال مبارك، مدير أمن الاستاد لـ"الخليج 365"، مشيرا إلى نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية والتي يصل عددها 74 ألف تذكرة. "استاد القاهرة سيكون مكتمل العدد يوم الجمعة"، حسبما يقول.

على بعد أمتار قليلة من المدخل الاستاد بشارع يوسف عباس، كان بعض العمال يضعون اللمسات الأخيرة للانتهاء من أقرب الحمامات العامة للإستاد، والتي تقع على بعد 300 متر تقريبا، ويأتي إنشاء هذه الحمامات ضمن خطة محافظة القاهرة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بالإستاد، كما يوجد عدد من الأكشاك والكافيهات والمطاعم بشارع يوسف عباس، والتي يستعد أصحابها لاستقبال الجماهير خلال البطولة.

كما يوجد العديد من المطاعم والكافيهات عند المدخل البحري للإستاد بطريق صلاح سالم، التي يستعد أصحابها لهذه البطولة باعتبارها موسما استثنائيا لهم.

استاد الدفاع الجوي

يقع استاد الدفاع الجوي على محور المشير طنطاوي بالحي العاشر بمنطقة التجمع الخامس، وعلى بعد 16 كليو متر من شارع التسعين بوسط القاهرة الجديدة. ويستضيف استاد القرية الرياضية للدفاع الجوي، مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات السنغال، والجزائر، وكينيا، وتنزانيا، حيث يتسع لنحو 30 ألف من الجماهير.

هناك طريق واحد يسلكه قاصدي استاد الدفاع الجوي من رمسيس، عن طريق محور المشير طنطاوي إلى الحي العاشر، والعودة بمحور "إن أيه".

وأمام مسجد الفتح بميدان رمسيس، يمكنك استقلال أحد الأتوبيسين رقمي (1018، و1062) التابعين لهيئة النقل العام، للتوجه لمنطقة التجمع الخامس. كما يوجد ميكروباصات بموقف أحمد حلمي، والتي تسلك طريق (رمسيس- التجمع الخامس)، حيث تتيح تلك الوسيلتين النزول أمام بوابات الاستاد مباشرة.

ومن ميدان التحرير يوجد أتوبيسات مواصلات مصر المكيفة، أحد مشروعات النقل الذكي في مصر، وميكروباصات النقل التشاركي للعديد من الشركات الخاصة التي يمكن التواصل معها عبر تطبيقات الموبايل.

يتميز محيط استاد الدفاع الجوي، بالطابع الصحراوي، حيث يفتقر للخدمات، بينما يوجد عدد من المطاعم والكافيهات داخل القرية الرياضية للدفاع الجوي، والتي تضم ملعب الدفاع الجوي، كما يوجد فندق على بعد أمتار قليلة من الاستاد.

استاد السلام

يستضيف مباريات المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا إلى جانب منتخب ناميبيا. وتبلغ السعة الجماهيرية له 30 ألف مشجع، ويقع استاد مدينة السلام غرب طريق بلبيس الصحراوي، ويبعد عن منطقة وسط القاهرة بحوالي 30 كيلو متر.

يمكن للقادم إلى إستاد السلام من رمسيس، استقلال ميكروباص خط (رمسيس- موقف السلام)، عبر طريق صلاح سالم، ومن موقف سيارات السلام إلى بوابة الإستاد. كما يمكن استقلال الخط الأول للمترو من محطة الشهداء إلى محطة المرج، ومن موقف سيارات المرج إلى موقف السلام، ومنه إلى بوابة الاستاد، ولكن من الأفضل اتخاذ طريق (رمسيس- السلام) عبر صلاح سالم. ويتميز هذا الطريق بالسيولة المرورية، ويعد من الطرق التي تم تطويرها مؤخرا، باعتباره أحد أهم الطرق الحيوية التي تربط وسط العاصمة بالقاهرة الجديدة ومدينتي السلام العاشر من رمضان.

وأعلنت هيئة النقل العامة وبعض الشركات النقل الخاصة عن اشتراكات وتخفيضات للجماهير خلال فترة إقامة البطولة. وقالت هيئة النقل العام إنها خصصت 600 أتوبيس لخدمة ونقل جماهير البطولة، وربطتها بكل ميادين القاهرة الكبرى، وحددت 75 جنيها سعر الاشتراك على كل الخطوط خلال مدة البطولة، بينما خصصت إحدى شركات النقل الذكي خطوط لنقل الجمهور إلى الملاعب التي تقام فيها البطولة بأسعار مخفضة.

ملاعب التدريب

يوجد العديد من الملاعب التي تم تخصيصها لتدريب المنتخبات ولا يقام فيها أي مباريات وبعض هذه التدريبات يسمح بحضور الجمهور فيها، خاصة بالنسبة للمنتخبات الأجنبية، وهي استاد السكة الحديد والدفاع الجوي والمقاولون العرب.