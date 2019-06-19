رئيس "خارجية النواب" يبحث مع سفيرة كولومبيا تعزيز العلاقات الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مع سفيرة دولة كولومبيا لدى مصر آنا ميلينا مونيوز، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والصحية والتعليمية والثقافية والسياحية.

وأكد درويش خلال اللقاء على ما توليه السياسة الخارجية المصرية من اهتمام بتعزيز علاقات مصر الدولية وانفتاحها على كافة القوى الدولية، خاصة دولة كولومبيا التي تجمعها مع مصر علاقات تاريخية وقواسم مشتركة نظرا لما يتمتع به البلدان من موروث حضاري متميز.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن مجالات التعاون بين البلدين تتسع للتعاون في القضايا الدولية والخارجية، في ضوء القضايا ذات الأولوية بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، ومنها تحقيق الاستقرار والتنمية ومكافحة الإرهاب والتطرف وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشتركة، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وما تضطلع به من دور إقليمي وعالمي لتحقيق التنمية وتعزيز التعاون مع كافة الدول.

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وأكد درويش حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية مع كولومبيا وضرورة العمل على زيادة الصادرات الزراعية، وخاصة الفاكهة، فضلا عن دراسة ما يتصل بذلك من اعتبارات مالية وفنية تتعلق بالنقل الجوي بين البلدين.

ومن جهتها، أكدت سفيرة كولومبيا حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، منوهة بزيادة أطر مجالات التعاون الراهنة في العلاقات المصرية الكولومبية.

ولفتت سفيرة كولومبيا إلى دور لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري في تذليل ما يعترض تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وسبل تفعيل دراسة إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين.