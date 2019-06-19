الإسماعيلية تستعد ببرامج سياحية وترفيهية لمنتخبات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض :

قال اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تجهز برامج سياحية لوفود المنتخبات المشاركة في المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا.

وعقد "عثمان" اجتماعًا مع مسئولي المديريات التنفيذية، اليوم الأربعاء، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال منتخبات غانا والكاميرون وغينيا بيساو وبنين، المشاركين في مباريات تقام على ملعب استاد الإسماعيلية في البطولة التي تنطلق بعد غد الجمعة.

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وأضاف في بيان رسمي: "نعد برامج سياحية وترفيهية لجميع الفرق المشاركة والوفود المرافقة لها وضيوف المحافظة، وتنظيم فقرات فنية وثقافية، وزيارات للأماكن السياحية ومعالم المحافظة".

وتابع "الإسماعيلية بها مقومات سياحية نسعي لاستغلالها في بطولة بحجم أمم أفريقيا، والمحافظة استعدت للبطولة بتجميل الشوارع المحيطة باستاد الإسماعيلية ورفع كفائتها وتزينها بالأعلام وكشافات الإضاءة والعلامات الإرشادية والمرورية المضيئة وصيانة جميع المسطحات الخضراء، علاوة على أعمال الدهانات لواجهات جميع المبانى والمنشأت وتزيينها بعلم مصر وأعلام الدول والفرق المشاركة".

وأعلن المحافظ عن تركيب شاشات عرض كبيرة بجميع مراكز الشباب والأندية والحدائق العامة بمختلف قطاعات المحافظة لإتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة مبارايات البطولة.