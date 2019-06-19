"الطيب": الأزهر حريص على تقديم الدعم والمساندة للشعب الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله اليوم الأربعاء، وفدًا من القبائل الليبية، أن الأزهر الشريف يدعم بقوة الجهود الحثيثة الداعية للم شمل المجتمع الليبي.

وندد الإمام الأكبر بالتدخلات الخارجية التي تقوم بها بعض الحكومات والتي كان لها أثر كبير فى بث روح الفرقة بين أبناء الشعب الليبي، وناشد فضيلته تلك الحكومات بما تبقى لديها من قيم أن تتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية الليبية.

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وأوضح الإمام الأكبر، أن جهود الأزهر لدعم ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة ومواجهة العنف والإرهاب، تأتى في إطار المسئولية التي يحملها على عاتقه منذ أكثر من ألف عام للحفاظ على وسطية الإسلام ونشر تعاليمه السمحة لدى كل أبناء المسلمين في العالم.

وشدد الإمام الأكبر أن الأزهر حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة العلمية والفكرية لأبناء الشعب الليبي الشقيق، مشيرًا إلى أن الأزهر صمم برنامجًا لتدريب الأئمة والوعاظ الليبيين على مواجهة الفكر المتطرف والتحديات المختلفة التي تواجه المجتمع الليبي.

بدوره، قدم وفد القبائل الليبية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على مواقفه الداعمة لاستقرار ليبيا ووحدة شعبها، مؤكدين أن دخول بعض الأفكار الغريبة والمخالفة للمنهج الأزهري على المجتمع الليبي كان لها أثر في الأوضاع التي آلت إليها ليبيا من اقتتال وتناحر بين أبنائها.