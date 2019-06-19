بسبب الميراث.. فلاح وشقيقه يطعنان ابن عمهما في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القبض على فلاح وشقيقه، لاتهامهما بالشروع في قتل ابن عمهما، بسبب الخلافات بينهم على الميراث.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بتلقي العميد عبدالحليم فايد، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول "ف.ج" 25 سنة، سائق ويقيم بإحدى قرى المركز، مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن واشتباه نزيف بالبطن، وحالته سيئة، نتيجة ادعاء تعدٍ من آخرين.

انتقل الرائد رامي عبدالصمد شرف الدين، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، إلى المستشفى وبسؤال والدة المصاب اتهمت كلًا من "ا.ف" 62 سنة، فلاح، وشقيقه "ع.ف" 45 سنة، سائق، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك لخلافات بينهم بسبب الميراث.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7666 لسنة 2019 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.