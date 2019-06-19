زلزال بقوّة 4.1 درجة يضرب شرقي تركيا

وكالات- ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ولاية أرزنجان شرقي تركيا فجر اليوم الأربعاء 19 جوان 2019 ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء أن الزلزال وقع في بلدة "إليتش" التابعة للولاية. Advertisements وأوضحت أن مركز الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات تحت سطح الأرض تقريبًا. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزال تسبب في وقوع خسائر.

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