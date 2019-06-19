وكالات- إستنكرت القاهرة اليوم، الأربعاء 19 جوان 2019، ما إعتبرتها محاولة "تسييس" من مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لوفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، مؤكدة أنها "وفاة طبيعية"، جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت الخارجية المصرية في البيان إنها "تستنكر بأقوى العبارات، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط"، دون أن تصفه بالرئيس الأسبق.
وأضافت بأن هذه التصريحات "تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد".
وأكدت على أن "ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى"، مرجعة ذلك إلى "انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجيّة المصريّة : المفوضيّة الأمميّة لحقوق الإنسان تتعمّد "تسييس" وفاة مرسي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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