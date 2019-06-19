السودان.. البرهان يدعو الحرية والتغيير لمفاوضات غير مشروطة

دعا رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، تحالف الحرية والتغيير إلى مفاوضات غير مشروطة، بعد تعليق التشاور إثر فض اعتصام في العاصمة الخرطوم وسقوط قتلى.
ونقل تلفزيون السودان عن البرهان وهو يتحدث لمجموعة من العاملين في المجال الصحي "دعوتنا إلى أخوتنا في كل القوى السياسية والحرية والتغيير، تعالوا إلى المفاوضات دونأن نضع شروطا مسبقة".
وأكد البرهان أن تحالف الحرية والتغيير هو الذي قاد الاحتجاجات التي بدأت، في ديسمبر الماضي، وحتى إطاحة الجيش بالبشير في الحادي عشر من أبريل بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه.
وأضاف أن "الحرية والتغيير هي المبادرة للحراك ونحن لا ننكر دورها في الثورة وقيادتهم للجماهير،
وفي الثالث من يونيو، هاجم مسلحون يرتدون الزي العسكري اعتصاما أمام القيادة العامة للقوات المسلحة مما خلف عشرات القتلى.
ومنذ السادس من أبريل الماضي، اعتصم آلاف السودانيين أمام القيادة العامة للمطالبة بالإطاحة بالبشير، وفي مرحلة لاحقة، طالبوا بنقل السلطة إلى المدنيين.
وأشار البرهان إلى مخاوف من حدوث انقلاب عسكري وقال إن "ظروف البلاد لا تسمح أن تمضي دون حكومة حتى لا يظهر انقلاب جديد. تعالوا اليوم قبل الغد".
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