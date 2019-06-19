أمير الكويت يعود إلى بلاده بعد زيارة رسمية إلى العراق

عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم الأربعاء إلى الكويت، عقب زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد استمرت لعدة ساعات.
التقى أمير الكويت خلال زيارته الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي.
وعقد أمير الكويت والرئيس العراقي جلسة مباحثات رسمية، بحثا خلالها أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما عقد الوفد الوزاري المرافق لأمير الكويت اجتماعا موسعا مع نظرائهم العراقيين، لحسم
تجدر الإشارة الى أن زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بغداد، هي الثانية له منذ توليه مهام الحكم؛ حيث كانت زيارته الأولى منذ سبع سنوات، للمشاركة بالقمة العربية في دورتها الاعتيادية ال23 في عام 2012.
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