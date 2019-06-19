دورة تدريبية لإعداد الشباب لسوق العمل بالمركز الثقافي الروسي

ينظم قسم إدارة الأعمال والموارد البشرية بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة دورة صيفية تحت إشراف الدكتورة دينا مجاهد، بعنوان "إعداد الشباب لسوق العمل".

وتضم مجموعة من المحاضرات حول كيفية الاستعداد للخروج لسوق العمل بعد التخرج وبداية الحياة العملية، يهدف منها توصيل الشباب لمستوي متقدم من الإجادة في فهم سوق العمل وكيفية الدخول

إليه وتقديم نفسه واكتساب الثقة وامتلاك المهنية والقدرة علي الإبداع والتعبير وفن الإدارة وكيفية الاندماج في العمل الجماعي وبناء فريق العمل والمهام الرئيسية لإدارة التسويق.

و يؤكد شريف جاد مدير النشاط الثقافي أن دكتوة دينا مجاهد تميزت في مجالها بالقدرة

علي التواصل السهل مع الطلاب وأصبح لها شعبية كبيرة بين الشباب وهي تحرص علي تنظيم ورش عمل جماعية لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات الشخصية التي تعينه علي الدخول لسوق العمل بثقة وأسلوب علمي والوصول إلي مكانة متميزة في وقت قصير ويختم جاد كلامه بسعادته بتكريم دينا مجاهد بساقية الصاوي من قبل الدكتور محمد الصاوي وذلك بعد سلسلة محاضراتها المجانية للشباب في مجال إدارة الأعمال.