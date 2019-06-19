دورة تدريبية لإعداد الشباب لسوق العمل بالمركز الثقافي الروسي

ينظم قسم إدارة الأعمال والموارد البشرية بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة دورة صيفية تحت إشراف الدكتورة دينا مجاهد، بعنوان "إعداد الشباب لسوق العمل".
وتضم مجموعة من المحاضرات حول كيفية الاستعداد للخروج لسوق العمل بعد التخرج وبداية الحياة العملية، يهدف منها توصيل الشباب لمستوي متقدم من الإجادة في فهم سوق العمل وكيفية الدخولإليه وتقديم نفسه واكتساب الثقة وامتلاك المهنية والقدرة علي الإبداع والتعبير وفن الإدارة وكيفية الاندماج في العمل الجماعي وبناء فريق العمل والمهام الرئيسية لإدارة التسويق.
و يؤكد شريف جاد مدير النشاط الثقافي أن دكتوة دينا مجاهد تميزت في مجالها بالقدرة
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