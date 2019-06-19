ناسا تنشر صورة بركان يرسم ظلًا غريبًا في السماء

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية صورة عجيبة تدفعك للشعور بالنظرة الأولى أنها ليست حقيقية وإنما عبارة عن لوحة بالألوان المائية.

وعلى الرغم أن الصورة قد تخدعك للوهلة الأولى بزيفها، إلا أنها في الواقع حقيقية، وقام بالتقاطها المصور خوان كارلوس كاسادو في تينيريفي مطلع هذا الشهر.

وتعبر الصورة، التي نشرتها "ناسا"

في موقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وجامعة ميشيغان التقنية، بركان جبل تيد، إلى جانب ظله الذي ينعكس في السماء على شكل مثلث "مرسوم بدقة مثالية".

والغريب في الأمر أن بركان تيد، وهو أعلى

قمة جبلية في إسبانيا، لا يحمل هذا الشكل الهرمي في الواقع، لذلك، أوضحت "ناسا"، إن الظل المثلث للجبل ليس فريدا من نوعه، حيث تنعكس ظلال الجبال والبراكين الأخرى بأشكال مختلفة عن الواقع في غالبية الأحيان.

وتوضح الوكالة: "أحد الأسباب الرئيسية للشكل الداكن الغريب للظل هو أن المراقب ينظر إلى أسفل الممر الطويل لظل غروب الشمس (أو شروق الشمس) الذي يمتد إلى الأفق".