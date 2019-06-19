قمة سعودية كورية في سول لأول مرة منذ 21 عاما

أعلن المكتب الرئاسي الكوري «البيت الأزرق»، اليوم، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سيزور سول الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن. وتعد هذه أول زيارة لولي عهد السعودية لكوريا الجنوبية منذ 1998، حينما قام ولي العهد آنذاك، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بزيارة البلاد. وقالت وكالة «يونهاب» الرسمية، إنه من المتوقع أن يعقد مون والأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة التي ستستمر يومين، اجتماعا في الـ26 من يونيو الجاري، وسيناقش الزعيمان -خلال محادثاتهما- سبل توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، لتشمل قطاعات صناعية جديدة، منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسيارات الصديقة للبيئة، والصحة، والدفاع. وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، والمصدر الأول للنفط الخام إلى رابع أكبر اقتصاد في آسيا.



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