قمة سعودية كورية في سول لأول مرة منذ 21 عاما

وقالت وكالة «يونهاب» الرسمية، إنه من المتوقع أن يعقد مون والأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة التي ستستمر يومين، اجتماعا في الـ26 من يونيو الجاري، وسيناقش الزعيمان -خلال محادثاتهما- سبل توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، لتشمل قطاعات صناعية جديدة، منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسيارات الصديقة للبيئة، والصحة، والدفاع. وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، والمصدر الأول للنفط الخام إلى رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
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