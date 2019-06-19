رئيس الوزراء اليوناني: تركيا ضعيفة ومنعزلة

هاجم رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، اليوم، تركيا مبينا أن أنشطتها في شرق البحر المتوسط هي مؤشر على ضعفها وعزلتها. وظهرت تصريحات تسيبراس في حديث مطول مع قناة OPEN TV، وقال: إن التحالفات التي بنتها اليونان وقبرص أدت إلى مأزق استراتيجي بالنسبة لأنقرة، وفقا لما أوردته صحيفة Cyprus Mail. وأضاف: "تركيا ليس لديها تحالفات قوية، وإنها ترى أنها لا تستطيع أن تدعي أن خلافاتها مع قبرص هي قضية ثنائية، كما هو الحال مع اليونان". وتمارس قبرص واليونان ضغوطا على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء ضد تركيا بشأن عمليات التنقيب عن الغاز غرب الجزيرة، كما قالت أنقرة، يوم الثلاثاء، إنها سترسل سفينة ثانية إلى المنطقة هذا الأسبوع.



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