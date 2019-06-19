البرلمان العربي يدرج مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

أكد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، أن البرلمان العربي يعمل على تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، داعيا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ قرار مماثل، مبينا أن المساعدات الإنسانية، التي تقدمها الأمم المتحدة تتعرض للنهب من قبل هذه الميليشيات. وطالب خلال المؤتمر الصحفي المُشترك الذي عقده مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني في القاهرة، الأمم المتحدة بإلزام الحوثيين بتوصيل هذه المساعدات للشعب اليمني.

وأشار إلى أن "الحوثيين ليس لهم مشروع دولة، بل يتبعون مشروعا إقليميا هو مشروع إيران، معلنا عن مشروع قرار للبرلمان العربي باعتبار ميليشيات الحوثيين جماعة إرهابية". من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، إن اليمن بالنسبة لمن يستهدفها جسر عبور للذهاب لأماكن أخرى، لأنه يريد النيل من الأمن القومي العربي برمته، وليس اليمن فقط، مبينا أن ميليشيات الحوثيين تدمّر كل شىء باليمن، وامتدت يدها لدول الجوار مثلما حدث في استهداف مطار "أبها"، مشيرا إلى أنه حتى مواد الإغاثة يتم الاستيلاء عليها.