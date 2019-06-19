وأشار إلى أن "الحوثيين ليس لهم مشروع دولة، بل يتبعون مشروعا إقليميا هو مشروع إيران، معلنا عن مشروع قرار للبرلمان العربي باعتبار ميليشيات الحوثيين جماعة إرهابية". من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، إن اليمن بالنسبة لمن يستهدفها جسر عبور للذهاب لأماكن أخرى، لأنه يريد النيل من الأمن القومي العربي برمته، وليس اليمن فقط، مبينا أن ميليشيات الحوثيين تدمّر كل شىء باليمن، وامتدت يدها لدول الجوار مثلما حدث في استهداف مطار "أبها"، مشيرا إلى أنه حتى مواد الإغاثة يتم الاستيلاء عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي يدرج مليشيا الحوثي جماعة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.