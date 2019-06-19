الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة البيضاء

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، إن الجيش تمكن من تحرير المرتفعات الفاصلة بين منطقتي حوران وقانية، عقب معارك خاضها مع مليشيات الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار.

وأضاف أن قوات الجيش سيطرت خلال المعارك، على عدد من مواقع تمركز ميليشيات الحوثي المطلة على "اليسبل" بمنطقة الوهبية ووصلت إلى وادي "عبل".

وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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وعلى صعيد آخر، تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش، من انتزاع كميات كبيرة من الألغام الأرضية، والعبوات الناسفة، التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد، بحسب الموقع نفسه.

وانتزعت الفرق الهندسية، في المنطقة العسكرية الخامسة، أكثر من ألفي لغم أرضي، وعبوة ناسفة، من مزارع الخضراء والنسيم بمديرية حرض.

وتنوعت تلك الألغام بين الفردية والمدرعة، بالإضافة إلى القذائف المتفجرة، والعبوات الناسفة.