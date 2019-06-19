"الانتقالي السوداني" يدعو القوى السياسية إلى مواصلة الحوار

دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، "قوى الحرية والتغيير" إلى استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن، وأكد جاهزية المجلس لتكملة الحوار.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن البرهان قوله: "ندعو قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية لاستئناف التفاوض اليوم قبل الغد"، ورحب بحوار مفتوح "دون إقصاء لأي سوداني، وأن يكون الحل مرضياً لكل فئات الشعب السوداني من أجل التواصل إلى حل توافقي، وأن يُهيأ الجو لانتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف البرهان: "أننا لن نترك السودان ينزلق إلى الفتنة والضياع"، مؤكداً أن "البلد لا يتحمل البقاء من دون حكومة أكثر من ذلك، أو حدوث انقلاب آخر"، مؤكداً أن "القوات المسلحة تعمل على تهيئة البيئة للحريات والانتخابات النزيهة الحرة لإشاعة السلام".

وشدد البرهان أن "ما حدث في مكان الاعتصام شيء مؤسف، ونحن من اليوم الأول تعهدنا بعدم فضه، لأنه كان رمزاً للثورة، وكنّا نتمنى أن يكون مزاراً للثورة، ولكن حدث ما حدث". وأضاف أن "الذي حدث في الميدان حصل فيه الكثير من الكذب والإشاعات، وأن الذين يعملون في المهن الطبية والصحية يعلمون عدد القتلى وكيفية مقتلهم".

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وأكد دعمه للصحة والكوادر الصحية في البلاد، واعداً بأن يولي اهتماماً بزيادة أجور وسكن وبيئة عمل الكوادر الطبية والصحية.

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