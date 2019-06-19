واشنطن تحذر الهند من نقل أي تكنولوجيا أميركية إلى هواوي

حذرت الولايات المتحدة، الهند من نقل أي تكنولوجيا أميركية لشركة هواوي الصينية.

وكتبت الحكومة الأميركية رسالة إلى وزارة الشؤون الخارجية الهندية أبلغتها فيها بأنها قد تواجه عقاباً إذا تبين أنها تقوم بإمداد هواوي بأي معدات أو منتجات ذات أصول أميركية، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن تقارير محلية.

يذكر أن هواوي تعتمد بدرجة كبيرة على الموردين الأميركيين في إنتاج الكمبيوتر المحمول، حيث يعمل الكمبيوتر المحمول "ميتبوك إكس برو" بنظام التشغيل "ويندوز" المملوك لشركة "مايكروسوفت" ويستخدم رقائق من إنتاج "إنتل" الأميركيتين.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت فرض عقوبات على هواوي الصينية، بما في ذلك منع الشركات الأميركية من التعامل معها بدون الحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة الأميركية وهو ما يعني أن هواوي لن تتمكن من الحصول على الكثير من احتياجاتها من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الأميركية مثل "كوالكوم" و"إنتل" و"جوجل" و"مايكروسوفت".

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