كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن المغرب يقضي علي خلية إرهابية ذات صلة بداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المكتب المركزي المغربي للتحقيق القضائي (BCIJ) التابع للإدارة العامة للمراقبة الإقليمية (DGST) عن اعتقال خلية إرهابية من خمسة أعضاء.

حيث تم القبض على أعضاء الشبكة الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و33 على المشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وصادرت الشرطة الأجهزة الإلكترونية والسكاكين والزي العسكري خلال الغارات، وفقًا لبيان صادر عن مكتب مكافحة الإرهاب.

وبناءً على التحقيق الأولي، فإن المشتبه بهم الذين تعهدوا بالولاء لقائد داعش المزعوم، شاركوا في الترويج للخطاب المتطرف للمنظمة الإرهابية.

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كما ذكر البيان أن المحتجزين كانوا على اتصال مع المقاتلين في سوريا والعراق للاستفادة من تجربتهم.

حيث كشفت المراقبة الأمنية أيضا عن تورط المشتبه بهم في أجندة تخريبية للمنظمة الإرهابية بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وإجرامية داخل المغرب.

وسيتم تقديم المشتبه بهم إلى العدالة فور الانتهاء من التحقيقات تحت إشراف المدعي العام المختص.

ومنذ هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، قامت السلطات الأمنية المغربية بتفكيك أكثر من 168 خلية إرهابية وإحباط 341 مؤامرة إجرامية. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2013، اعتقلت السلطات أكثر من 45 شبكة إرهابية لها صلات مباشرة بمناطق الحرب في سوريا والعراق.

