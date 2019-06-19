كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النفط الكويتي: توقيع اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل، اليوم الأربعاء، إن الكويت بصدد توقيع اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق، فور اتمام دراسة تتعلق بوضع حقول الشمال.

وأضاف الفاضل -في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مباحثات مع الجانب العراقي على هامش زيارة أمير الكويت إلى بغداد- أن توقيع وزارة النفط الكويتية اتفاقية مشتركة مع الجانب العراقي، سيتم بعد إتمام شركة نفط الكويت دراسة الإنتاج النفطي في الحقول المشتركة بشمالي الكويت.

وأوضح أنه أجرى مباحثات ثنائية مع الجانب العراقي، تتعلق بموضوعات خاصة وثنائية في قطاعي النفط والكهرباء، لافتا الى أن ثمة خطوات جادة لربط العراق بشبكة الربط الكهربائي الخليجية.

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وأكد الوزير الكويتي أهمية عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين الكويتي والعراقي، في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، والتي توجت بزيارة أمير الكويت للعراق.

كان الوفد الوزاري المرافق لأمير الكويت، قد عقد اجتماعا موسعا مع نظرائه العراقيين، لحسم عدد من الملفات العالقة بين الجانبين، وتفعيل آليات التعاون المشترك، ولاسيما فيملفات التجارة الثنائية، والاقتصاد، وتطوير المنافذ الحدودية، فضلا عن ملفات الطاقة.

تجدر الاشارة الى أن زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى بغداد، هى الثانية له منذ توليه مهام الحكم؛ حيث كانت زيارته الأولى منذ سبع سنوات، للمشاركة بالقمة العربية في دورتها الاعتيادية ال23 في عام 2012.