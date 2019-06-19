كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المجلس العسكري يلتقي مبعوث رئيس دولة جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إلتقي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم توت قلواك مستشار الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ومبوعثه للسودان.

وأوضح قلواك في تصريح صحفي

انه قدم لرئيس المجلس مبادرة دولة الجنوب لتقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف السياسية السودانية بما يفضي للوصول الي اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد .

وقال ان المبادرة ليست ضد المبادرات الأخري ولكن نحن نعتقد أن علاقتنا الوطيدة مع السودان تجعلنا أحق بالوساطة والحرص علي تعزيز الاستقرار بالسودان.

ودعا سيادته القوي السياسية لتحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام ،لافتا إلي سعي دولة الجنوب لجمع الحركات المسلحة المتواجده بجوبا للوصول الي اتفاق مع المجلس العسكري.