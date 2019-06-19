كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة الجنائية الدولية تؤكد التزام السودان بتسليم المشتبه بهم في أعمال العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فاتو بنسودة كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، أن أوامر الاعتقال الصادرة فيما يتعلق بالعنف في دارفور لا تزال قائمة، وأن السودان ملتزم قانونًا بتسليم المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم.

ومع ذلك أضاف بنسودة أنه إذا استطاع السودان أن يؤكد لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أنه يمكن "محاكمة" هؤلاء المشتبه بهم فيمكنه المضي قدمًا دون محاكمة المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "وتظل جميع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية الخمسة في وضع دارفور قيد التنفيذ لا يزال السودان ملزمًا قانونيًا بنقل هؤلاء المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم، ما لم يتمكن من إثبات قضاة المحكمة الجنائية الدولية أنهم على استعداد وقادرون لمحاكمتهم بصدق".

