كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير خارجية كوريا الشمالية يزور روسيا خلال شهر يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت سفارة كوريا الشمالية في روسيا بأن نائب وزير الخارجية، إيم تشون إيل، سيزور روسيا خلال أيام 23-26 يونيو الجاري.

قال ممثل السفارة لوكالة "سبوتنيك": "نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشون إيل، سيزور موسكو خلال أيام 23-26 يونيو الجاري".

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ويجري إيم تشيون إيل محادثات على مستوى نائب وزير الخارجية، بالإضافة إلى لقاء وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي أو نائبه إذا سنحت الفرصة.

ويجري تنسيق برنامج الزيارة مع الجهة المضيفة.

يُشار إلى أن كوريا الشمالية وروسيا أجريا مؤخرا سلسلة من المحادثات لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.