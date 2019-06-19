كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج الأغذية العالمي ينفي اتهامات "الحوثي" بإرسال أغذية فاسدة إلى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اتهامات ميليشيات الحوثي بالفساد وإرسال أغذية فاسدة إلى اليمن.

وذكر البرنامج - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - أنه يعمل عن كثب من أجل ضمان تلبية كافة المواد الغذائية التي يتم تسليمها للمحتاجين، وفقا للمعايير العليا للسلامة"، مضيفا: "نتشارك جميعًا في إيصال مواد غذائية ذات جودة إلى الأشخاص الذين يعانون من الجوع في اليمن".

وأوضح أنه يمتلك آلية قوية خاصة بمراقبة جودة المواد الغذائية التي تم الاتفاق عليها مع السلطات المحلية؛ لضمان استبعاد أية مواد غذائية منتهية الصلاحية من مخزون المواد الغذائية الأخرى وإتلافها على الفور"، مشيرًا إلى أنه يبذل جهودًا حثيثة في اليمن من أجل توفير المساعدات شهريًا لأكثر من 10 ملايين شخص مهددين بالتعرض لمجاعة بفعل الصراع.

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وناشد البرنامج السلطات المحلية بضمان حرية حركة الشاحنات التابعة له من أجل إیصال المساعدات الغذائية الضرورية للأشخاص المحتاجين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وكان قيادي في جماعة الحوثي قد اتهم، في وقت سابق، برنامج الأغذية العالمي بتقديم غذاء فاسد في اليمن، كما زعمت هيئة تابعة للحوثيين أن برنامج الغذاء العالمي يمارس الفساد ويستغل معاناة الشعب.

فيما هدد مدير البرنامج ديفيد بيزلي - في إحاطته لمجلس الأمن - بالبدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيا؛ بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير مخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.