قصة مأساوية.. وفاة شاب في عرض البحر وعائلته: لا نعرف التفاصيل ونطالب بالحقيقة كاملة – فيديو

فيديو: يونس الميموني

توصل أب البشير، ضحية الهجرة غير القانونية، بمكالمة هاتفية، يوم 14 يونيو الجاري، في طنجة، تخبره بوفاة ابنه في عرض البحر أثناء محاولة عبوره إلى الجنوب الإسباني، رفقة عدد من المرشحين للهجرة السرية عبر قارب مطاطي.

وكشف أب الضحية أن الخبر نزل عليه وأسرته كالصاعقة، خصوصا أنه، منذ يوم الأحد 27 رمضان الماضي، والبحث جار عن ابنه المختفي، الذي خرج من البيت بعد الإفطار، ولم يعد إليه.

واستغرب الأب من إنقاذ كل المرشحين للهجرة السرية من القارب المطاطي، إلا ابنه، الذي لقي حتفه غرقا، وبقيت جثته مختفية لمدة 11 يوما، قبل أن يتلقى مكالمة من عناصر الدرك تخبره بالعثور عليها في إحدى الشواطئ.

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وفي السياق ذاته، طالبت أم الضحية بفتح تحقيق في ملابسات غرق ابنها، الذي لقي مصرعه في ظروف غامضة.

وطالبت أم الضحية الشباب بعدم اتباع الأشخاص، الذين يحاولون المجازفة بأرواح الأفراد عبر مراكب الموت، للوصول إلى الجنوب الإسباني.