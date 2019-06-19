كوتينيو يعلق على مصيره مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ردّ النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، على التكهنات حول مستقبله وإمكانية رحيله عن صفوف برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وذكر كوتينيو خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "الاستمرار في برشلونة؟ لا أعرف، المستقبل لا يعرفه أحد".

وأضاف "كل تركيزي الآن منصب على مساعدة المنتخب البرازيلي خلال بطولة كوبا أميركا".

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وعاش كوتينيو، موسمًا صعبًا مع البارسا، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.

وأظهرت عدة أندية أوروبية، رغبتها في الظفر بخدمات الدولي البرازيلي، على غرار باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

ويتواجد فيليب كوتينيو حاليًا مع منتخب البرازيل، للمشاركة في بطولة كوبا أميركا، حيث نجح في الظهور بأداء مميز حتى الآن.