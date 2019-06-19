إنريكي يرحل عن تدريب منتخب إسبانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عن رحيل المدرب، لويس إنريكي، عن المنتخب الإسباني.

وأضاف روبياليس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم "لقد قررنا أن يكون روبرتو مورينو، بديل إنريكي في قيادة منتخب إسبانيا".

وتابع "إنريكي صاحب قرار الرحيل.. وسنظل نقدر العمل الذي قام به مع الماتادور الإسباني".

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وأوضح "نحن نؤمن بهذا الفريق، نريد الاستمرار في الاعتماد على هذا المجموعة من اللاعبين، كما أننا مقتنعون بأن مورينو هو الخيار الأفضل لمقعد المدير الفني لإسبانيا".

وواصل "سنحاول الحفاظ على العمل الذي قام به إنريكي من أجل الحصول على لقب كأس الأمم الأوروبية".

وأصبح روبرتو مورينو، الذي حقق 3 انتصارات مع إسبانيا ضد مالطا وجزر فارو والسويد، بهذا الشكل المدرب رقم 56 في تاريخ إسبانيا.