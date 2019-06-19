شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبناني يطَّلع على مساعي التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:18 مساءً, 19 يونيو 2019 م المناطق - واس استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الذي زار مقر مركز التحالف الإسلامي في الرياض.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر بين التحالف الإسلامي والدول الأعضاء في التحالف، بما فيها الجمهورية اللبنانية، بهدف تعزيز المساعي المشتركة لدحر آفة الإرهاب.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يتكون من 41 دولة عضواً تعمل سويا لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف .

ويعمل ممثلو الدول الأعضاء لدى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على مبادرات في مجالات أربعة: الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش اللبناني يطَّلع على مساعي التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.