ذهبية وفضيتان للعراق في بطولة تايكواندو الشرطة العربية

رياضة 2019-06-19 | 18:33 112 مشاهدة حقق لاعبو منتخب الشرطة العراقي، ثلاث ميداليات ملونة في بطولة تايكواندو الشرطة المقامة منافساتها على قاعة الشعب في بغداد. واستطاع اللاعب علي الزيدي، ان يتوج بالميدالية الذهبية بوزن دون المئة بفوزه على منافسه الجزائري مهدي المهدي في النزال النهائي. وتمكن اللاعب شهاب القريشي، من حصد الميدالية الفضية لوزن 90 كغم بخسارته أمام الجزائري عبد الرحمن بن عمادي في النزال النهائي.



اما اللاعب حسين العامري، فقد حصد الميدالية الفضية لوزن 81 كغم بخسارته أمام الجزائري مهدي المهدي في النهائي. اما اللاعب حسين العامري، فقد حصد الميدالية الفضية لوزن 81 كغم بخسارته أمام الجزائري مهدي المهدي في النهائي. وتستمر البطولة لمدة يومين بمشاركة 8 دول وهم: العراق (المضيف)، الاردن، مصر، السعودية، الكويت، قطر، الجزائر، تونس.

المحرر: محمد خليل

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