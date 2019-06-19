العراق يشارك بمؤتمر الوضع الزراعي والمائي في هولندا

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "برفقة وفد رفيع المستوى من الخبراء زار وزير الزراعة صالح الحسني عددا من المنشآت والمصانع الهولندية المختصة بانتاج الالبان والاسمدة المعدنية والمنتوجات الزراعية والأعلاف والاطلاع على تكنولوجيا التلقيح الجيني للابقار بغية تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".



وأضافت الوزارة، أن "اللقاء تم على هامش مؤتمر الوضع الزراعي والمائي في العراق والذي عقد في جامعة Wageninen التي ستوقع مع الحسني بروتوكولا تعاونيا لتطوير الانتاج الزراعي في العراق كما ونوعا والاستفادة من آليات العمل الحديث في ادارة المياه".

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