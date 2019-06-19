سيناتور أمريكي: من قتل خاشقجي أدارته دائرة محمد بن سلمان

ونقلت قناة "الجزيرة" عن غراهام قوله، إن " محمد بن سلمان صدق على عملية قتل خاشقجي وتمت بعلمه لذا أنا مقتنع بتقرير مقررة الأمم المتحدة". وأضاف أنه "لا يوجد أدنى شك عندي بأن قتل الصحفي جمال خاشقجي أدارته دائرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، مؤكداً أن "أبن سلمان هو من قتل جمال خاشقجي".



وكانت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة أنيس كالامار قد أصدرت في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن ‏مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، فيما أكدت أن "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية

وكانت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة أنيس كالامار قد أصدرت في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن ‏مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، فيما أكدت أن "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل ‏خاشقجي".

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