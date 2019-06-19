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القوة الجوية يقلب الطاولة على الكرخ في الدوري الممتاز

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2019-06-19 | 17:54

القوة الجوية يقلب الطاولة على الكرخ في الدوري الممتاز

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نجح فريق القوة الجوية، في قلب تأخره الى فوز امام الكرخ، بعدما تغلب عليه 3-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الكرخ، ضمن لقاءات الاسبوع الـ13 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
الكرخ بادر بالتسجيل اولاً عن طريق سجاد سالم في الدقيقة 8، لينتفض بعدها فريق الصقور ويسجل ثلاثة اهداف عن طريق سعد ناطق في الدقيقة 36، فيما سجل عماد محسن هدفين في الدقيقتين 75 و82.

وبهذا الفوز وصل القوة الجوية الى النقطة 69 في وصافة الترتيب، فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة 55 في المركز الرابع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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