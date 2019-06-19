القوة الجوية يقلب الطاولة على الكرخ في الدوري الممتاز

الكرخ بادر بالتسجيل اولاً عن طريق سجاد سالم في الدقيقة 8، لينتفض بعدها فريق الصقور ويسجل ثلاثة اهداف عن طريق سعد ناطق في الدقيقة 36، فيما سجل عماد محسن هدفين في الدقيقتين 75 و82.

وبهذا الفوز وصل القوة الجوية الى النقطة 69 في وصافة الترتيب، فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة 55 في المركز الرابع.

