القوة الجوية يقلب الطاولة على الكرخ في الدوري الممتاز

2019-06-19 | 17:54
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نجح فريق القوة الجوية، في قلب تأخره الى فوز امام الكرخ، بعدما تغلب عليه 3-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الكرخ، ضمن لقاءات الاسبوع الـ13 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
الكرخ بادر بالتسجيل اولاً عن طريق سجاد سالم في الدقيقة 8، لينتفض بعدها فريق الصقور ويسجل ثلاثة اهداف عن طريق سعد ناطق في الدقيقة 36، فيما سجل عماد محسن هدفين في الدقيقتين 75 و82.
وبهذا الفوز وصل القوة الجوية الى النقطة 69 في وصافة الترتيب، فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة 55 في المركز الرابع.
وبهذا الفوز وصل القوة الجوية الى النقطة 69 في وصافة الترتيب، فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة 55 في المركز الرابع.
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