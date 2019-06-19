جوبا تعلن عن مبادرة لتقريب "وجهات النظر "بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت دولة جنوب السودان، الأربعاء، مبادرة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف السياسية السودانية، بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار.

وقال توت قلواك مستشار سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ومبعوثه إلى الخرطوم، خلال لقاء مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان بمكتبه بالقصر الجمهوري، إن "المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى، لكن نحن نعتقد أن علاقتنا الوطيدة مع السودان تجعلنا أحق بالوساطة وأكثر حرصا على تعزيز الاستقرار بالسودان".

ودعا قلواك القوى السياسية إلى تحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام، لافتا إلى سعي دولة الجنوب لجمع الحركات المسلحة الموجودة بجوبا للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري.

وكان البرهان زار جنوب السودان في الـ27 من مايو/أيار الماضي في ثالث محطات جولته الخارجية، التي شملت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.