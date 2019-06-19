القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، الأربعاء، إن بلاده نفذت حملة غير مسبوقة ضد إيران للضغط عليها لوقف أنشتطتها المشبوهة في المنطقة.
وأضاف هوك خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، أن هذا الضغط جعل النظام الإيراني وحلفاؤه اليوم أضعف بكثير.
وتابع هوك، أن إيران كانت تستغل رفع العقوبات سابقًا في تطوير نظامها الصاروخي.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أمريكي: نفذنا حملة ضغط غير مسبوقة ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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