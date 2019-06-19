مبعوث أمريكي: نفذنا حملة ضغط غير مسبوقة ضد إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، الأربعاء، إن بلاده نفذت حملة غير مسبوقة ضد إيران للضغط عليها لوقف أنشتطتها المشبوهة في المنطقة.

وأضاف هوك خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، أن هذا الضغط جعل النظام الإيراني وحلفاؤه اليوم أضعف بكثير.

وتابع هوك، أن إيران كانت تستغل رفع العقوبات سابقًا في تطوير نظامها الصاروخي.