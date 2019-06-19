إيرانيون يحتشدون بالكونجرس للمطالبة بأقسى عقوبات ضد طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتشد معارضون إيرانيون داخل وخارج غرفة لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، الأربعاء، حيث ستناقش اللجنة سبل تنويع وسائل الضغط على نظام ولاية الفقيه.

وقال أليكس اركزا، معارض إيراني ويحمل الجنسية الأمريكية، إن الجالية الإيرانية توجد في الكونجرس الأمريكي للضغط من أجل فرض عقوبات قاسية على النظام الإيراني.





ومن المقرر أن تستمع لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس اليوم الأربعاء، إلى براين هوك، الممثل الخاص للولايات المتحدة بخصوص ملف إيران، وكبير مستشاري السياسة لوزيرة الخارجية بوزارة الخارجية الأمريكية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، أمس الثلاثاء، أن بلاده مستعدة جيدا لكافة الاحتمالات فيما يتعلق بإيران، مع تصاعد التوترات بعد الهجمات على العديد من ناقلات النفط، وإعلان طهران أنها ستكثف تخصيب اليورانيوم.