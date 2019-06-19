رئيس موريتانيا يدعو للتصويت للغزواني: مؤتمن على البلاد

جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز دعوته للناخبين في بلاده للتصويت للمرشح الرئاسي محمد ولد الغزواني في اقتراع الـ22 يونيو/حزيران الجاري، معتبرا أنه "مؤتمن على مسيرة البلاد التنموية"، وفق تعبيره.

وتعهد الرئيس الموريتاني في تصريحات صحفية، الأربعاء، خلال زيارة لمدينة "روصو" جنوب البلاد، بـ"متابعة المشروعات التنموية التي حققتها البلاد في عهده من داخل وخارج الرئاسة"، مشيرا إلى أن "البلاد لا يزال ينقصها الكثير" على حد تعبيره.

وستشهد موريتانيا، السبت المقبل، انتخابات رئاسية يتنافس فيها 6 مرشحين أبرزهم وزير الدفاع وقائد الأركان السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز.

وأكمل ولد الغزواني، الثلاثاء، جولته الانتخابية التي شملت عواصم الولايات الموريتانية الـ12، فيما يستعد لاختتام حملته الانتخابية مساء الخميس بمهرجان انتخابي في العاصمة نواكشوط التي تحتضن ربع الكتلة التصويتية في البلاد.

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وأظهر استطلاع للرأي في موريتانيا أعده مركز دراسات مقربة من الإخوان، تصدر مرشح الأغلبية في الانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني، على منافسيه الستة بمن فيهم مرشح جماعة الإخوان الإرهابية.

وكان الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز، اعتبر خلال كلمته في حملة محمد ولد الغزواني، أن التصويت للغزواني يمثل استمرارا لنجاح البلاد في حربها على الإرهاب.

ولفت إلى أن "موقع موريتانيا في منطقة تواجه تحديات أمنية يحتم على الناخبين اختيار المرشح القادر على مواصلة الحملة على الإرهاب".

وأشاد مرشح الأغلبية (الغزواني) بجهود الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لتكريس التداول السلمي للسلطة وتكريس الديمقراطية في البلاد، بالإضافة إلى ما حققته موريتانيا في عهده من إنجازات، متعهدا بمواصلة نهج الرئيس في حال فوزه بالانتخابات.