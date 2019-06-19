الان تتابع عنصر مسلح يسلم نفسه وإيقاف عناصر دعم للإرهاب ومهاجرين غير شرعيين بالجزائر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 سلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية في تمنراست جنوب البلاد وبحوزته رشاشين وكمية من الذخيرة. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في سيدي بلعباس، و81 مهربًا في تين زواتين وجانت وحجزت ما كان لديهم من مواد معدة للتهريب، كما أوقفت 38 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في تلمسان وعنابة ووهران.

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