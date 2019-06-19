الان تتابع عنصر مسلح يسلم نفسه وإيقاف عناصر دعم للإرهاب ومهاجرين غير شرعيين بالجزائر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
سلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية في تمنراست جنوب البلاد وبحوزته رشاشين وكمية من الذخيرة.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في سيدي بلعباس، و81 مهربًا في تين زواتين وجانت وحجزت ما كان لديهم من مواد معدة للتهريب، كما أوقفت 38 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في تلمسان وعنابة ووهران.
كانت هذه تفاصيل خبر عنصر مسلح يسلم نفسه وإيقاف عناصر دعم للإرهاب ومهاجرين غير شرعيين بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.