ليبيا .. الجيش يحبط هجومين لميليشيا الوفاق جنوب طرابلس

أحبط الجيش الوطني الليبي اليوم الأربعاء، هجومين للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق على مناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ونقل موقع إرم نيوز عن مصدر عسكري أن الاشتباكات التي اندلعت اليوم في محور طريق المطار ودامت قرابة 6 ساعات، انتهت لصالح الجيش الذي دحر هجومًا للمليشيات وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات“.

وأشار المصدر إلى أن ”الجيش تصدى أيضًا لهجوم مليشيات تابعة لأسامة الجويلي في محوري الطويشة والملحة ولا تزال الاشتباكات مستمرة“.

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في السياق، أفاد مدير المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة،‏ المنذر الخرطوش، بأن ”اشتباكات وقعت اليوم في منطقة كزيرما وكوبري المطار، وجرى صد العدو من محورين، واسترجاع نقطة في كزيرما فقدت في ساعات الصباح الأولى“.

وقال الخرطوش على صفحته في ”فيسبوك“، إن ”محاولات المليشيات لا تزال قائمة للهجوم على كوبري المطار والمطار نفسه، انطلاقًا من طريق السواني باتجاه كوبري المطار ومفرق الطويشة باتجاه المطار“.

ويخوض الجيش الليبي، معارك استنزاف مع مليشيات طرابلس في المناطق الواقعة جنوبها منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير العاصمة من المليشيات والإرهابيين مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي.