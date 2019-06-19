شكرا لقرائتكم هكذا استقبل أقطاب المال إعلان عملة فيسبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعى إعلان فيسبوك أمس عن خطتها لإطلاق العملة الرقمية "ليبرا" ردود فعل سريعة من البنوك المركزية والجهات التنظيمية حول العالم.

وقالت مجموعة السبع الاقتصادية الكبار، إنها ستشكل فريقاً على مستوى عالٍ لبحث مخاطر مثل هذه العملات على النظام المالي العالمي، وفق ما كشفت عنه "فايننشال تايمز".

وسيتولى تنسيق عمل الفريق، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي وأحد أبرز المرشحين لرئاسة البنك "Benoît Cœuré".

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وستعمل مجموعة السبع على وضع ضوابط لمنع استخدام العملات الرقمية في غسيل الأموال، وستشارك البنوك المركزية مع صندوق النقد الدولي في وضع هذه الضوابط.

بدوره، قال محافظ بنك إنجلترا Mark Carney إن بنك إنجلترا هنأ فيسبوك على طموحاتها، بعقل منفتح، ولكن، ليس بباب مفتوح.

وأوضح Carney أنه إذا نجحت فيسبوك في اجتذاب المستخدمين لهذه العملة فستصبح نظامية، وبالتالي يجب أن تخضع لأعلى معايير الرقابة.

وقال المدير المشارك في شركة x-pay محمد عبد المطلب، في مقابلة مع "العربية" إن عملة فيسبوك "ليبرا" ستكون مفصولة تماماً عن فيسبوك، لأن العالم لن يثق بالخصوصية والأمان لهذه العملة، إلا مع وجود شركاء عالميين مثل الجهات التي تعاونت مع فيسبوك بهذه العملة، ومنها "فيزا" و"ماستر كارد" و"E-pay".