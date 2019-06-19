ترند الموجز| كشف مخطط ’’معتز مطر‘‘ لإفساد أمم إفريقيا..ودمية صلاح تثير السخرية..وأزمة جديدة للفرعون مع ليفربول..وبكر يهاجم محمد رمضان..وتخفيضات شاشات توشيبا

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، كشف مخطط الإخواني الهارب ’’معتز مطر‘‘ لإفساد أمم إفريقيا.. وبلاغ عاجل للنائب العام، ودمية لـ محمد صلاح تثير سخرية الجمهور.. ومتابعون: "ده تمثال حمادة بتاع الانابيب"، وأزمة جديدة في صفقة انتقال صلاح لريـال مدريد.. وشرط ليفربول قد يحرم الفرعون من الرحيل، وحلمي بكر يهاجم محمد رمضان: مش مقدر حجم نجوميته.. يعمل ضد نفسه، وتخفيضات وخصومات غير مسبوقة على شاشات ’’توشيبا العربي‘‘ بمناسبة أمم إفريقيا.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

كشف مخطط الإخواني الهارب ’’معتز مطر‘‘ لإفساد أمم إفريقيا.. وبلاغ عاجل للنائب العام

قدم المحامي طارق محمود، بلاغا للنائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، ضد الإخواني الهارب معتز مطر، اتهمه فيه بالتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، عن طريق استخدام القوة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وذلك مع اقتراب استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية.

وقال طارق محمود، في نص بلاغه، الذي نشرته بوابة "أخبار اليوم" الإلكترونية، إن معتز مطر حرض أنصار جماعة الإخوان الإرهابية على نشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري، تزامناً مع افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، من خلال تحريضه على التظاهر والتجمهر وافتعال أعمال شغب مع قوات الشرطة خلال البطولة.

وأضاف البلاغ: "الإعلامي الهارب يتلقى تعليمات بصفة دورية من جهاز المخابرات التركي والقطري لنشر الفوضى في مصر، بظهوره يومياً في برنامجه المشبوه على قناة الشرق الإخوانية، وتحريضه ضد مؤسسات الدولة والإنقلاب عليها وإسقاطها"، مشيراً إلى أن مطر خائن لوطنه مقابل أموال يتلقاها من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية، ولا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية.

وأكد المحامي أنه سبق وأن تقدم ضد مطر بعدة بلاغات لتحريضه على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة وإهانة السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية، وصدر ضده العديد من الأحكام بالسجن في الجرائم التي ارتكبها، مشيراً إلى أن الإخواني الهارب تلقى تعليمات مباشرة من جهازي المخابرات التركي والقطري والتنظيم الدولي للإخوان لإفساد بطولة كأس الأمم الأفريقية، وارتكاب أعمال عدائية وتخريبية ضد مؤسسات الدولة، للتدليل على وجود إنفلات أمني وعدم استقرار في البلاد وعجز الدولة المصرية على السيطرة على الأوضاع الأمنية، وإثارة الذعر والخوف في نفوس الأشقاء الأفارقة، ونقل صورة مشوهه عن الوضع الداخلي المصري.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية.

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بالصور.. دمية لـ محمد صلاح تثير سخرية الجمهور.. ومتابعون: "ده تمثال حمادة بتاع الانابيب"

أثارت دميه معلقة في أحد الشوارع للنجم المصري محمد صلاح سخرية العديد من المتابعين على طريق صنع الدمية والتي لا تشبة صلاح في أي شئ.

وظهرت الدومية معلقة بين أسلاك الكهرباء في أحد المناطق التي لم تعرف حتى الأن، بشعر كثيف ولحية غربية .

وعلق أحد المتابعين :" أول ماشوفته أحترمت مصر لانها عملت تمثال للواد حوده بتاع الانابيب لكن قالولي دا فخر العرب محمد صلاح..زاد احترامي اوي بقا وأرفقت الصور دي بطلب الهجره اللي مقدماه وانشاءالله يشوفوها ويقبلوا الطلب فورا".

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أزمة جديدة في صفقة انتقال صلاح لريـال مدريد.. وشرط ليفربول قد يحرم الفرعون من الرحيل

تتجه مفاوضات ريـال مدريد الإسباني، للتعاقد مع نجم ليفربول، محمد صلاح، نحو التعثر بسبب الاختلاف على قيمة الصفقة بين الناديين.

وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فإن إدارة ريـال مدريد حددت 160 مليون يورو بخلاف الحوافز المالية الإضافية، نظير إتمام الصفقة، وهو ما يرفضه النادي الإنجليزي، حيث اشترطت إدارة الريدز الحصول على 200 مليون يورو للموافقة على رحيل النجم المصري.

ومن المنتظر أن يحسم الفرعون المصري مستقبه، سواء بالاستمرار مع الريدز، أو الرحيل لناد آخر، عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق الجمعة المقبلة.

وكانت تقارير بريطانية قد كشفت في وقت سابق أن صلاح، استقر على البقاء مع ليفربول الموسم المقبل، ورفض جميع العروض المقدمة له خاصة من ناديي ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن صلاح، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ27، مؤخرا، رفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس، اللذان طلبا ضمه مقابل 150 مليون إسترليني.

وأكدت الصحيفة الشهيرة في إنجلترا أن فوز ليفربول بدوري أبطال أوروربا، كان بمثابة فأل خير لصلاح، مما دفعه للتمسك بالريدز موسم إضافي أملا في تحقيق حلمه بالحصول على الدوري الإنجليزي.

ويأتي ذلك رغم حديث الصحافة الفرنسية، منذ أيام عن أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يجهز بديلا لصلاح، في حال رحيله عن الريدز.

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وقالت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية، إن كلوب يضع الإيفواري نيكولا بيبي جناح ليل الفرنسي، كبديل محتمل لرحيل صلاح.

وقدم بيبي البالغ من العمر 24 عامًا، موسما رائعا مع ليل، ولفت الأنظار إليه بشدة، حيث سجل 23 هدفًا في 41 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن العلاقة بين كلوب وصلاح قد تزداد تعقيدا إذا أصر صلاح على الرحيل.

وكشفت تقارير إعلامية، مؤخرا، عن تجديد ريـال مدريد الإسباني، رغبته في التعاقد مع صلاح، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" -المقربة من النادي الإنجليزي- أن زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، يرغب في التعاقد مع صلاح، بعدما ضم إيدن هازاد من تشيلسي.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، لانتقاله لأحدهم بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي، بـ22 هدفا، متساويا مع ساديو ماني ، وأباميانج، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ32 هدفا.

وحقق النجم المصري أرقما قياسيا هذا الموسم، منها أنه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

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حلمي بكر يهاجم محمد رمضان: مش مقدر حجم نجوميته.. يعمل ضد نفسه

انتقادات عدة، طالت الفنان محمد رمضان، بعد طرحه فيديو كليب "بابا"، مساء أمس الثلاثاء، وتحقيقه أكثر من مليون مُشاهدة، في أقل 24 ساعة، إذ اعتقد البعض بأنه يُكرر نفسه في أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات مُشابهة خلال الرد على منافسيه، مثل كلمات "نمبر وان" و"الملك" و"زلزال".

الأغنية كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامي المصري، وإخراج أحمد عبدالواحد، إنتاج شركة "روتانا"، وتقول الكلمات: "بابا.. بابا مين يا بني.. اللي جاي هيوجع أكثر دي حقيقة ومش بتكبر.. عاوزك تقعد تتفرج.. زلزال وبمليون ريختر.. زالزال زلزال زلزال بيهز جبال".

واستنكر الموسيقار حلمي بكر، ظهور "رمضان" في كليب "بابا"، قائلًا إنَّ الأخير يبدو أنه لم يُدرك حجم النجومية التي بات عليها، بعد، مضيفًا بقوله: "من المُفترض أن الفنان يشعر بخوفٍ إلى حدٍ ما، كلما زادت نجوميته، وازدياد شعبيته، بيخش جوا نفسه، عشان النجومية تكبر أكتر".

وقال "بكر"، إن محمد رمضان يبدو إنه يستغل غياب وعي شريحة من الناس، ويُقدم هذه الأعمال، لافتًا إلى استعانته بالجمهور، في أغلب أعماله الغنائية، مثل مقولة: "جمهوري واقف في ضهري" و"جمهوري مسيطر وفي ظهري بمليون دبابة"، قائلًا: "الجمهور لو انقلب عليه سيتعرض لأذى".

ويرى "بكر"، أن ممارسات محمد رمضان الفنية ليست في صالحه، ولم تُشير إلى أي وعي، مضيفًا: "يجب أن تكون حريصًا على تقديم أعمال فنية ترسخ في أذهان الجمهور.. أنت تعمل ضد نفسك.. ربنا بيديك النجاح وأنت ضده".

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بالأسعار والصور| تخفيضات وخصومات غير مسبوقة على شاشات ’’توشيبا العربي‘‘ بمناسبة أمم إفريقيا

أعلنت مجموعة العربي جروب عن تخفيضات وخصومات هائلة على شاشات توشيبا، بمختلف الأحجام، بمناسبة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

العروض تشمل عرض "الشاشة عليها شاشة هدية"، بجانب خصومات أخرى، ومتاحة أونلاين ولدى الفروع والموزعين.

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