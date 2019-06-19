الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر الرغيف لـ60 قرشا.. وزيادة تذكرة المترو لـ17 جنيها.. واستحداث رابعة ثانوي

كتب: ضياء السقا

رصد مجلس الوزراء المصري، مجموعة من الشائعات، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على الفيس بوك، انفوجرافات تفند خلالها عدد من الشائعات وعلى رأسها عدم رفع سعر الخبر المدعم على بطاقات التموين لـ60 قرشا، وعدم رفع سعر تذكرة المترو لـ17 جنيها، حيث أكدت أن أسعار الخطين الأول والثاني كما هي، وتم زيادة سعر تذكرة الخط الثالث بحد أقصى 10 جنيهات.

أيضا نفت الحكومة ما تم تداوله حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، وكذلك عدم إجبار العاملين بشركة الغزل والنسيج على المعاش المبكر.

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ونفي المجلس ما تداول حول تطوير المتحف المصري بالتحرير بقرض تتحمله الدولة، جيث أكد حصول مصر على منحة لا ترد لتطويره، ضمن برنامج النمو الاقتصادي الشامل.

وفي سياق متصل، نفت الحكومة إضافة سنة رابعة لمرحلة الثانوية العامة لتأهيل الطلاب جامعيا، وشددت على أنها كما هى 3 سنوات فقط.

كما نفت بيع منطقة الحسين الآثرية لمستثمرين أجانب، وتلوث مياه الشرب في القليوبية بالكلور.

شاهد الشائعات التي تم نفيها