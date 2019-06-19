عاجل| السعودية تكشف حقائق جديدة في قضية مقتل "خاشقجي" وإدعاءات تقرير حقوق الإنسان

الموجز
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن التقرير المقرر في مجلس حقوق الإنسان بقضية خاشقجي يتضمن تناقضات واضحة وإدعاءات لا أساس لها، لافتا إلى أن المحاكمات التي تجري في قضية خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا.
وأضاف أن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية، مؤكدا أن الجهات القضائية السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة. حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.
وتابع الجبير: "نرفض بشدة أي محاولات للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان".
وأكد أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيها.
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